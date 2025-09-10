Карло Анчелотти только начал работу со сборной Бразилии по футболу, но уже успел вызвать раздражение за пределами национальной команды, передают Vesti.kz.

Анчелотти обвиняют в предвзятости

Как пишет Madrid Barcelona, руководство "Барселоны" считает, что тренер применил двойные стандарты: футболисты "Реала" — Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао — получили отдых, а Рафинью Диаса ("Барселона") заставили сыграть оба товарищеских матча, включая встречу в Ла-Пасе.

В каталонском клубе пытались договориться с федерацией, чтобы игрока освободили хотя бы от второго матча, но Анчелотти настоял на своем.

В итоге бразильский вингер вышел на поле и провел больше получаса в экстремальных условиях, что вызвало "монументальное недовольство" не только у руководства, но и внутри раздевалки.

В "Барсе" нашли хитрый способ защитить Рафинью

Теперь президент "Барселоны" Жоан Лапорта готовит ответный шаг: в клубе рассматривают вариант заявлять Рафинью "травмированным" на следующие сборы, чтобы оградить его от лишних нагрузок и сохранить силы для сезона.

В Каталонии опасаются, что подобная практика может закрепиться: игроков "Реала" будут беречь, а футболистов "Барсы" — перегружать. В "Камп Ноу" ясно дали понять — мириться с этим никто не собирается.

Сборная Аргентины заплатила горькую цену за решение по Месси

Напомним, что Боливия сотворила сенсацию, обыграв Бразилию и пробившись в стыковые матчи ЧМ-2026.

Прямые путёвки на мундиаль уже оформили Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Парагвай и сама Бразилия. А вот Венесуэла, Перу и Чили остались за пределами турнира.