Лето для Ламина Ямаля, одного из самых ярких молодых талантов каталонской "Барселоны", началось не только с футбола, но и с очередного интереса к его личной жизни, передают Vesti.kz.

Ямаль угодил в любовный скандал?

17-летний вундеркинд "сине-гранатовых" оказался в центре светской хроники после того, как испанские таблоиды распространили слухи о его возможных отношениях с 30-летней фитнес-моделью и популярной блогершей Фати Васкес.

Первым об этом написал развлекательный портал La Cuernis, опубликовав серию намеков: дескать, пара отдыхает вместе в Италии, выкладывая фото с одними и теми же видами - морское побережье, одинаковые закаты, локации под копирку.

Интригу добавил и тот факт, что Фати ведет активный блог и даже имеет страницу на OnlyFans, где ее аудитория превышает миллион подписчиков.

Роман или просто совпадение?

Фати Васкес прославилась еще в 2016 году и давно закрепилась в испанском медиапространстве как инфлюенсер с весьма откровенным имиджем.

Подобная пара - 17-летний футболист и 30-летняя медийная звезда - немедленно вызвала шквал комментариев, обсуждений и домыслов в соцсетях. Многим показалось странным, что Ямаль, которому пока еще нет 18 лет, может быть в романтической связи с женщиной, старше него более чем на десятилетие.

Тем не менее, спустя несколько дней журналист Хави Хойос попытался остудить волну сплетен. Он уверил, что никакой романтики в этой истории нет, и что Фати оказалась в Италии вовсе не ради футболиста. Обычное совпадение - и не более.

Официальных комментариев ни от Ямаля, ни от Фати Васкес пока не поступало. Однако история набирает обороты, и вряд ли утихнет в ближайшие дни. Учитывая резонанс, особенно среди испанской молодежи, эта история может оказать влияние на имидж игрока, едва начавшего свой путь к вершинам футбола.



Главный претендент на "Золотой мяч" дал честную оценку Ламину Ямалю

Напомним, что "Барселона" уже нашла "следующего" Ямаля, и он гораздо младше.