Крупный скандал или все законно? В первой лиге Казахстана сыграл легионер

Автор:
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
Сегодня 14:41
©ФК "Окжетпес"

Вчера, 4 апреля, начался новый сезон в первой лиге Казахстана. Второй по значимости дивизион страны с этого года ввел важное правило - теперь участники турниры могут регистрировать лишь казахстанских футболистов и воспитанников отечественной школы футбола. То есть подписывать легионеров клубам первой лиги отныне запрещено.

Однако во вчерашнем матче между "Таразом" и "Окжетпесом" (1:2) в составе гостей все 90 минут на поле провел сербский полузащитник Срджан Димитров. 31-летний хавбек помог синегорцам одержать победу и заработал желтую карточку. Корреспондент Vesti.kz разобрался, как это возможно.

В заявках всех 16 клубов первой лиги-2024 есть только один легионер, и это Димитров. Он является вторым дорогостоящим игроком чемпионата (250 тысяч евро), уступая лишь Касымжану Таипову из "Каспия" (300 тысяч).

В прошлом он играл в чемпионатах Сербии, Мальты, Латвии, Таиланда и Венгрии. На его счету даже шесть матчей в еврокубках, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. Поэтому футболист достаточно опытный и мастеровитый для первой лиги Казахстана.

В нашей стране серб оказался в прошлом году, когда на правах свободного агента заключил договор с "Окжетпесом". В сезоне-2023 он провел 26 матчей во всех турнирах, забив в них пять мячей. Димитров стал одним из результативных игроков кокшетауской команды, но не смог помочь избежать вылета в первую лигу.

Обычно игроки уезжают из Казахстана, если их клубы вылетают из КПЛ. Но Срджан решил остаться и играть за клуб даже в первой лиге. Казалось, что новое правило, которое запрещает регистрацию легионеров в клубах чемпионата, должно испортить планы полузащитника, но это не так.

Мы связались с пресс-службой QFL, в которой нам объяснили, что в случае с Димитровым ничего противозаконного нет.

"Согласно регламенту первой лиги, все 25 заявленных игроков, включенных в заявочный лист, должны являться воспитанниками казахстанского футбола.

Однако исключение составляют легионеры, которые уже были зарегистрированы за клубы в 2023 году и трудовые отношения которых были продлены на следующий сезон (2024). Это исключение применимо по отношению к полузащитнику "Окжетпеса" Срджану Димитрову из Сербии. В этой связи, какие-либо дисциплинарные санкции к указанному футбольному клубу не будут применяться.

Отметим, что это единичный случай, так как больше легионеров в заявках 16 команд-участниц турнира не присутствуют", - заключили в QFL.

Выходит, что никаких нарушений правил нет и Димитров действительно является игроком-исключением. Любопытно, что обычно клубы первой лиги не заключают с футболистами долгосрочные контракты, но в данной истории "Окжетпес" продлил срок действия договора Срджана еще в 2023 году, когда клуб был представлен в КПЛ. 

В четверг, 4 апреля, "Окжетпес" одержал гостевую победу над "Таразом" в матче первого тура первой лиги-2024 (2:1). В составе победителей голами отметились Батырхан Тажибай и Зикрилло Султаниязов.

Фото: ФК "Окжетпес"©️

Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Казахстан Окжетпес ФК Тараз ФК Сербия ПФЛК Каспий ФК

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