Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге

Автор: Димаш Тулегенов

Одним из новичков "Кайсара" перед стартом сезона в первой лиге Казахстана по футболу стал некогда талантливый нападающий Дидар Жалмукан. Теперь футболист, имеющий за плечами еврокубковый опыт, будет помогать "волкам" вернуться в высший дивизион. Корреспондент Vesti.kz - о том, как Жалмукан в 25 лет оказался за пределами премьер-лиги.

Кажется, что Жалмукан уже давно известен казахстанским футбольным болельщикам, но, несмотря на это, он все еще относительно молод. Это объясняется тем, что Дидар уже в 18 лет считался настоящим вундеркиндом и будущим футбола всей страны.

В 2014 году нападающий дебютировал в высшем дивизионе, и на тот момент ему было как раз 18. Уже во второй встрече в рамках премьер-лиги он поразил ворота алматинского "Кайрата", принеся родному "Актобе" победу.

В 2015-м он дебютировал и в еврокубках, спустя год забил первый гол на континентальных соревнованиях, поразив цель в противостоянии с венгерским МТК. И уже в 20 лет Жалмукан выводил "Актобе" на поле с капитанской повязкой.

В сезоне-2016 он забил семь мячей в 31 матче во всех турнирах и по окончании кампании принял решение перебраться в "Астану". Возможно, что именно этот шаг стал главной ошибкой Дидара, последствия которой он "расхлебывает" по сей день.

В столице были большая конкуренция и высокие требования от руководства и тренерского штаба. Жалмукана выпускали практически во всех матчах, но в основном на замену в последние 10-15 минут. В итоге в 19 матчах в футболке "сине-желтых" он забил три мяча и раздал столько же ассистов.

Далее "Астана" отдавала Дидара в аренду в "Тобол", "Актобе" и "Атырау". Суммарно в этих командах он провел 26 официальных встреч, не забив ни гола. Зато отличился шестью голевыми передачами. Но былого уровня уже не стало.

В 2019-м он остался в "Астане", но и это не пошло на руку все еще молодому футболисту. За весь сезон он отыграл в премьер-лиге всего шесть игр и лишь в одной из них отличился с хорошей стороны. В матче с "Таразом" (5:0) в августе он оформил дубль, забив один из мячей ударом через себя. Получше он себя проявил в первой лиге за дублирующий состав "Астаны". В семи матчах он оформил 5+2.

В сезоне-2020 его выпускали почаще, но два гола в 13 матчах все равно никого не устраивали. Поэтому в начале 2021 года он отправился на просмотр в родной "Актобе" и впоследствии остался там.

Но даже возвращение домой не реанимировало карьеру Жалмукана. Красивой истории не получилось, и даже вышло так, что третий период в "Актобе" поставил жирный крест на Дидаре. В 26 матчах он забил два мяча и отметился одним ассистом. Настолько плохой статистики от него не ожидал никто.

Психологически Жалмукану тоже было нелегко. Болельщики постоянно напоминали о "былом Дидаре", а тренировавший клуб Вахид Масудов во время одного из матчей "напихал" футболисту матом, и это попало в эфир телетрансляции.

В прошедшее межсезонье, судя по всему, Жалмукану не удалось найти новый клуб из премьер-лиги. Уезжать заграницу, показав себя очень слабо на родине, тоже не было смысла. Поэтому Дидар решился на переход в команду, выступающую в первой лиге.

"Кайсар" в прошлом сезоне занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел во второй по значимости дивизион страны. Теперь Жалмукан, чья трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро, станет самым дорогостоящим футболистом команды.

Пойдет ли на пользу Дидару такая вынужденная мера - вопрос открытый. Здесь только два варианта. Либо нападающий, у которого 12 матчей и три гола за молодежную сборную Казахстана, реабилитируется и вернет себе прежнюю уверенность, либо это станет последним огоньком в карьере Жалмукана.

Отметим, что Жалмукан также вызывался в главную сборную страны. Дважды он оставался на скамейке запасных, но дебютировать за национальную дружину так и не успел.

Всего на уровне премьер-лиги Жалмукан провел 143 матча, забил 20 голов и раздал 16 голевых передач.

Напомним, что сезон-2022 в первой лиге стартует уже в ближайший понедельник, 11 апреля.

Фото: ФК "Астана" (1), ФК "Актобе" (2)©️

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