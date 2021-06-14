"Пихал матом". Масудов объяснился за свое поведение в дебютном матче на посту тренера "Актобе"

Новый главный тренер "Актобе" Вахид Масудов прокомментировал ситуацию со своим игроком Дидаром Жалмуканом во время матча с "Атырау" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, Масудов, как это часто бывает в футболе, с помощью ненормативной лексики руководил игрой команды, а именно действиями Жалмукана, что попало в трансляцию матча, завершившегося победой "Актобе" со счетом 1:0.

"Мне тяжело и сложно сейчас говорить. Кому-то удалось поймать этот момент и выложить в интернет. А больше всего мне стыдно за самого себя. И я хочу извиниться перед родными и близкими Дидара Жалмукана. Ведь я знаю его и его отца с того времени, когда Дидар играл у меня в молодежной сборной Казахстана. Самое страшное, что ты так не думал, но сказал, и если он меня поймет как человека, то я буду ему признателен. Говорю это искренне и без фальши. Я взрослый человек, и в любой ситуации должен контролировать себя и не поддаваться эмоциям. Ни в коем случае не хочу быть дурным примером ни для взрослых, ни для молодого подрастающего поколения!" - приводит слова Масудова пресс-служба "красно-белых".

Напомним, что после этой игры "Актобе" с 16 очками идет на десятом месте в турнирной таблице, а "Атырау", имея в активе 21 балл, располагается на восьмой строчке. В следующем туре, 18 июня, "нефтяники" дома примут "Астану", а "красно-белые" в гостях сыграют с "Ордабасы".

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