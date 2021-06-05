Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб

В сезоне-2020 он вернул команду в еврокубки.

Константин Горовенко. Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 19:06

Казахстанский специалист Константин Горовенко возглавил "Махтаарал" из первой лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этом посту он сменил Вахида Масудова, который ушел в ФК "Актобе". Ассистентом Горовенко в "Махтаарале" станет Павел Евтеев.

Последним местом работы Горовенко был "Шахтер". 44-летний казахстанский специалист принял "горняков" по ходу сезона-2020 и занял четвертое место в чемпионате Казахстана, завоевав путевку в Лигу конференций.

В зимнее межсезонье тренер покинул карагандинский клуб. После этого Горовенко должен был возглавить "Жетысу", но до официального назначения дело не дошло.

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Метки:
Первая лига Казахстана Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Кайрат ФК


Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 19:06
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