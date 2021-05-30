Вахид Масудов возглавил "Актобе"

Главным тренером "Актобе" назначен казахстанский специалист Вахид Масудов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

"Сейчас команда находится в небольшом отпуске, как и все другие клубы КПЛ. К своим обязанностям Вахид Юнусович должен приступить в ближайшее время", - пишет автор.

Напомним, что ранее Масудов мог возглавить "Туран", который является дебютантом КПЛ. С начала года он тренирует "Махтаарал".

Перед стартом сезона "Актобе" возглавил белорусский специалист Алексей Бага, но в начале мая клуб с ним расстался. Масудов входил в шорт-лист кандидатов на свободную должность.

Сейчас после 14-ти туров команда занимает 11-е место из 14-ти команд премьер-лиги.

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