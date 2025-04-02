Казахстанский фигурист вошел в список Forbes и заработал десятки миллионов

Издание Forbes представило свежий рейтинг фигуристов с самыми высокими призовыми доходами в сезоне 2024/25. В список вошли сильнейшие спортсмены мира, а представитель Казахстана Михаил Шайдоров уверенно закрепился в десятке лучших, передают Vesti.kz.

Лидерами по сумме призовых стали Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии — на их счету 171 тысяча долларов, что стало абсолютным рекордом сезона.

В тройку также вошли Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) со 168 тысячами долларов, а также канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, заработавшие 131 тысячу долларов.

Михаил Шайдоров — единственный фигурист из Казахстана, представленный в этом списке, и его блестящий сезон включал золото на турнире четырех континентов, серебро чемпионата мира, а также бронзу Азиатских игр. Он заработал за сезон 89 тысяч долларов (около 45 млн тенге).

Где находится Шайдоров в мировом рейтинге после сенсации на ЧМ

Эти награды не только укрепили его спортивный статус, но и обеспечили достойный финансовый результат.

Полный топ-10 призеров сезона 2024/25 по версии Forbes:Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) — 171 тысяча долларов;Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 168 тысяч долларов;Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 131 тысяча долларов;Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия) — 128 тысяч долларов;Илья Малинин (США) — 125 тысяч долларов;Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 107 тысяч долларов;Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 107 тысяч долларов;Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 104 тысячи долларов;Каори Сакамото (Япония) — 95 тысяч долларов;Михаил Шайдоров (Казахстан) — 89 тысяч долларов.

Напомним, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира-2025, прошедшего в Бостоне.

На счету 20-летнего спортсмена — победа на турнире четырех континентов (2025), серебро и бронза этапов Гран-при в Китае (2024 и 2023), бронзовая медаль Азиатских игр (2025), пять подряд титулов чемпиона Казахстана (с 2020 по 2024 год), а также второе место на юниорском чемпионате мира (2022).