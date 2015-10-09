Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Фигурное катание
Сегодня 10:00
 

Где находится Шайдоров в мировом рейтинге после сенсации на ЧМ

  Комментарии

Поделиться
Где находится Шайдоров в мировом рейтинге после сенсации на ЧМ ©НОК РК, Сали Сабиров

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занимает третью строчку в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занимает третью строчку в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), сообщают Vesti.kz.

В активе Шайдорова 2265 очков. Лидером рейтинга является американец Илья Малинин, а японец Юма Кагияма располагается на втором месте.

Рейтинг ISU сезона-2024/25

Мужчины

1. Илья Малинин (США) - 2700
2. Юма Кагияма (Япония) - 2362
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 2265
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 2149
5. Шун Сато (Япония) - 2000
6. Кевин Аймо (Франция) - 1869
7. Даниэль Грассль (Италия) - 1864
8. Ника Эгадзе (Грузия) - 1658
9. Лукас Бричги (Швейцария) - 1642
10. Маттео Риццо (Италия) - 1600

Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Бостоне Шайдоров завоевал серебро, а золото досталось Малинину, бронза - Кагияме. По признанию казахстанца, он не думал о медали, когда выходил на лед.

В 2025 году Шайдоров стал чемпионом Четырех континентов и завоевал бронзу на Азиатских играх. Ранее он дважды поднимался на пьедестал этапа Гран-при в Китае, выиграв серебро в 2024 году и бронзу в 2023-м. Также Шайдоров - пятикратный чемпион Казахстана (2020-2024) и серебряный призер юниорского чемпионата мира (2022).

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Раунд 2, Лига B. Группа В3, женщины
4 апреля 14:00   •   не начат
Косово (U-19)
Косово (U-19)
- : -
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
Кто победит в основное время?
Косово (U-19)
Ничья
Казахстан (U-19)
Проголосовало 0 человек
Шайдоров Михаил Фигурное катание Казахстан

Реклама

Живи спортом!