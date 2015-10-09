Где находится Шайдоров в мировом рейтинге после сенсации на ЧМ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занимает третью строчку в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), сообщают Vesti.kz.

В активе Шайдорова 2265 очков. Лидером рейтинга является американец Илья Малинин, а японец Юма Кагияма располагается на втором месте.

Рейтинг ISU сезона-2024/25

Мужчины

1. Илья Малинин (США) - 2700

2. Юма Кагияма (Япония) - 2362

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 2265

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 2149

5. Шун Сато (Япония) - 2000

6. Кевин Аймо (Франция) - 1869

7. Даниэль Грассль (Италия) - 1864

8. Ника Эгадзе (Грузия) - 1658

9. Лукас Бричги (Швейцария) - 1642

10. Маттео Риццо (Италия) - 1600

Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Бостоне Шайдоров завоевал серебро, а золото досталось Малинину, бронза - Кагияме. По признанию казахстанца, он не думал о медали, когда выходил на лед.

В 2025 году Шайдоров стал чемпионом Четырех континентов и завоевал бронзу на Азиатских играх. Ранее он дважды поднимался на пьедестал этапа Гран-при в Китае, выиграв серебро в 2024 году и бронзу в 2023-м. Также Шайдоров - пятикратный чемпион Казахстана (2020-2024) и серебряный призер юниорского чемпионата мира (2022).