Казахстанский фигурист сделал заявление после попадания в топ-3 на ЧМ-2025

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью "Матч ТВ" признался, что его выступление в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне (США) далось ему непросто с эмоциональной точки зрения, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на психологическое напряжение, спортсмен сумел показать сильный прокат, за который получил 94,77 балла. Этот результат позволил ему занять третье место в промежуточном зачете и сохранить отличные шансы на борьбу за медали в произвольной программе, которая пройдет в ночь на 30 марта по казахстанскому времени.

- Чувствую себя сейчас уже хорошо, но было очень нервно, большой стресс, справился и этим невероятно доволен.

- Как адаптировались?

- Тренировался в Вашингтоне, в Бостон приехали вместе со всеми. Подготовка прошла хорошо, были периоды, проблемы со сном - джетлаг и так далее, но в целом все в порядке. Было очень нервно. Это мой самый сложной прокат в жизни. По сезону я никогда не сдавался, хоть было и тяжело, но это самый сложный старт, самые сложные эмоции, с которыми я справился. И это, наверное, самое главное, что могло произойти на главном старте, - сказал Шайдоров.

Напомним, л идером после короткой программы стал американец Илья Малинин, который установил впечатляющий результат - 110,41 балла. На втором месте расположился представитель Японии Юма Кагияма, набравший 107,09 балла.

Добавим, Шайдоров является чемпионом четырех континентов.