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Лучший казахстанский фигурист вошел в тройку на ЧМ-2025

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Лучший казахстанский фигурист вошел в тройку на ЧМ-2025 ©Сали Сабиров

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выступил в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

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Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выступил в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский фигурист, являющийся победителем чемпионата четырех континентов продемонстрировал уверенный и технически сложный прокат, получив высокие оценки от судей.

За свое выступление Шайдоров набрал 94,77 балла, что позволило ему занять промежуточное третье место.

Лидером после короткой программы стал американец Илья Малинин, который установил впечатляющий результат - 110,41 балла. На втором месте расположился представитель Японии Юма Кагияма, набравший 107,09 балла.

Произвольная программа, которая определит окончательное распределение наград, пройдет в ночь на 30 марта.


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 3, мужчины
30 марта 16:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Жетысу
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Шайдоров Михаил Фигурное катание Казахстан

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