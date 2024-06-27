Тренер раскрыл, как остановил Роналду и преподнес сенсацию на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал неожиданную победу над Португалией (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024, передают Vesti.kz.

"Честно говоря, я не помню, что я говорил игрокам перед игрой, но смысл был в том, чтобы играть в их футбол – сохраняйте дисциплину, когда у вас нет мяча и когда он есть. держи, играй. Я сказал им вспомнить, как они играли, когда им было 16 или 17 лет, без каких-либо мыслей, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания", - цитирует слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Грузия на своем дебютном Евро вышла в плей-офф, что является историческим достижениям для сборной. В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Саньоля сыграют с Испанией.

Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала

Добавим, что нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. Форвард французского "Метца" реализовал пенальти в матче против Португалии. Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола.

При этом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду завершил групповой этап Евро-2024 без забитых голов. Такое с ним впервые в карьере. После игры Роналду устроил истерику.

Фейерверки и "реки" фанатов. Как в Грузии отпраздновали историческую победу на Евро-2024: видео