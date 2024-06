Определился неожиданный лидер гонки бомбардиров Евро-2024: у Роналду 0 голов

Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, проходящего в Германии, сообщают Vesti.kz.

Форвард французского "Метца" реализовал пенальти в матче третьего тура против Португалии. Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола на чемпионате Европы.

Ранее Микаутадзе забил Турции и Чехии. Два из трех его голов забиты с 11-метровой отметки. Кроме того, в матче с Португалией форвард ассистировал Хвиче Кварацхелии.

По два гола на счету у Никласа Фюллькруга, Джамала Мусиалы (оба - Германия), Ивана Шранца (Словения), Коди Гакпо (Нидерланды) и Рэзвана Марина (Румыния).

При этом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду завершил групповой этап Евро-2024 без голов. Подобное с ним случилось впервые в карьере.

🇬🇪 Three goals at this EURO for Mikautadze!#EURO2024 | #GEOPOR pic.twitter.com/kjUaBu9O1G