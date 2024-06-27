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Новости по теме: Евро 2024
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Определился неожиданный лидер гонки бомбардиров Евро-2024: у Роналду 0 голов

Определился неожиданный лидер гонки бомбардиров Евро-2024: у Роналду 0 голов
©UEFA

Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, проходящего в Германии, сообщают Vesti.kz.

Форвард французского "Метца" реализовал пенальти в матче третьего тура против Португалии. Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола на чемпионате Европы.

Ранее Микаутадзе забил Турции и Чехии. Два из трех его голов забиты с 11-метровой отметки. Кроме того, в матче с Португалией форвард ассистировал Хвиче Кварацхелии.

По два гола на счету у Никласа Фюллькруга, Джамала Мусиалы (оба - Германия), Ивана Шранца (Словения), Коди Гакпо (Нидерланды) и Рэзвана Марина (Румыния).

При этом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду завершил групповой этап Евро-2024 без голов. Подобное с ним случилось впервые в карьере.

Испания - Германия сыграют в 1/4 финала, а Мбаппе против Роналду. Все расклады плей-офф Евро-2024

Напомним, сборная Грузии одержала сенсационную победу над Португалией (2:0) и впервые в своей истории вышла в плей-офф, где сыграет с командой Испании.

С остальными парами 1/8 финала Евро-2024 можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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