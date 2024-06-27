Определился неожиданный лидер гонки бомбардиров Евро-2024: у Роналду 0 голов

Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, проходящего в Германии, сообщают Vesti.kz.
Форвард французского "Метца" реализовал пенальти в матче третьего тура против Португалии. Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола на чемпионате Европы.
Ранее Микаутадзе забил Турции и Чехии. Два из трех его голов забиты с 11-метровой отметки. Кроме того, в матче с Португалией форвард ассистировал Хвиче Кварацхелии.
По два гола на счету у Никласа Фюллькруга, Джамала Мусиалы (оба - Германия), Ивана Шранца (Словения), Коди Гакпо (Нидерланды) и Рэзвана Марина (Румыния).
При этом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду завершил групповой этап Евро-2024 без голов. Подобное с ним случилось впервые в карьере.
🇬🇪 Three goals at this EURO for Mikautadze!#EURO2024 | #GEOPOR pic.twitter.com/kjUaBu9O1G— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
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Напомним, сборная Грузии одержала сенсационную победу над Португалией (2:0) и впервые в своей истории вышла в плей-офф, где сыграет с командой Испании.
С остальными парами 1/8 финала Евро-2024 можно ознакомиться здесь.
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