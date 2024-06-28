Роналду оказался "злостным нарушителем" на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал игроком, который чаще всех попадал офсайд на групповом этапе Евро-2024, передают Vesti.kz.

Португальский форвард оказался в положении вне игры пять раз. Второе место по данному показателю занял нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга (4 раза). Третью строчку делят нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Артем Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) – по три раза.

Роналду установил новый рекорд на Евро

Напомним, что Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024. Однако за три игры португалец отметился только голевой передачей.

Таким образом, Криштиану впервые в карьере не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных. Для него - это шестой чемпионат Европы в карьере – он является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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Сборная Португалии набрала шесть очков и с первого места в группе вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Роналду сыграет со Словенией.

С остальными парами плей-офф можно ознакомиться здесь.

Чемпионат Европы в Германии пройдtт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.