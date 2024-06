Фанат едва не убил Роналду: реакция Криштиану попала на видео

Курьезный случай произошел с нападающим сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду во время Евро-2024, проходящего в Германии, передают Vesti.kz.

Инцидент случился после матча третьего тура группового этапа против Грузии (0:2). В моменте, когда Роналду покидал поле и направлялся в подтрибунное помещение, один отчаянный фанат прыгнул с трибун прямо футболиста.

Однако охрана португальца сработала оперативно и нейтрализовал нарушителя, а сам Роналду не пострадал. Реакция футболиста на случившееся попала на видео: Криштиану просто развел руками.

Криштиану Роналду устроил истерику после поражения на Евро-2024: видео

🚨🥴A fan almost jumps on the Cristiano Ronaldo from the stands after the end of the match!!! 😨



Sometimes some people are just not okay…🤦‍♂️pic.twitter.com/LSwEShvDb1