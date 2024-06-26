На Евро-2024 забили тревогу из-за Роналду: подробности

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес призвал болельщиков не выбегать на поле и не смотреть матч Евро-2024 с участием Криштиану Роналду против Грузии, сообщают Vesti.kz.
В свете последних инцидентов с фанатами, выбегавшими на поле ради фото с Роналду во втором туре против Турции, Мартинес подчеркнул, что такие действия опасны и могут повлиять на безопасность игроков и ход матчей.
Это побудило УЕФА ввести дополнительные меры безопасности на матчах турнира в Германии. Организаций угрожает юридическими последствиями для любого болельщика, пытающегося вторгнуться на поле.
"Роналду очень опытный игрок, который играет за национальную сборную уже более 20 лет, - сказал Мартинес на пресс-конференции. - Он знает, какую поддержку оказывают болельщики, не только из Португалии, но и футбольные фанаты в целом, но я надеюсь, что вторжений на поле больше не будет. Это опасно и вредно для футбола. Это не та часть игры, которую мы хотим видеть".
Роналду установил новый рекорд на Евро
Напомним, во время матча между сборными Португалии и Турции на 70-й минуте Роналду сфотографировался с мальчиком, который уклонился от охраны и выбежал на поле.
Спустя 15 минут мальчик-подросток попытался повторить этот трюк, но Роналду вскинул руки вверх и отмахнулся от него, прежде чем охрана остановила нарушителя.
В обоих случаях немецкий арбитр Феликс Цвайер был вынужден отложить игру до тех пор, пока молодые люди не будут удалены с поля. Еще двое болельщиков, на этот раз взрослые мужчины, выбежали на поле, но их остановила охрана, а еще двое зрителей повторили трюк после финального свистка.
Сообщалось, что мальчику, который сделал селфи с Роналду, запретили посещать оставшиеся матчи Евро-2024. Однако, по данным Bild, Берат отделался лишь предупреждением, несмотря на то, что его действия во время матча являются нарушением.
الصور والفيديو ..— تحديث الأخبار (@Updateksa) June 22, 2024
طفل تركي يقتحم الملعب ويلتقط صورة تذكارية مع الاسطورة كريستيانو رونالدو خلال مباراة #البرتغال_تركيا
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