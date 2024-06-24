Стало известно наказание для выбежавшего на поле мальчика ради Роналду

10-летний мальчик Берат, выбежавший на футбольное поле ради фотографии с португальской звездой Криштиану Роналду, узнал свое наказание, передают Vesti.kz со ссылкой на УЕФА.

Это произошло во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Португалией и Турцией (3:0). Мальчик прорвался на поле и добежал до кумира, сделав с ним совместную фотографию.

Его отец Четин был удивлен таким поступком сына.

"Он сказал, что собирается в туалет. Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а затем он побежал на поле", - признался мужчина.

This young pitch invader ran onto the pitch during Turkey v Portugal and got a selfie with Cristiano Ronaldo. The second, third and fourth pitch invader who ran on wasn’t so lucky… 😂🤳



(📹 @yakupcinar / @selencansu5 ) #turpor #euros #euro2024 pic.twitter.com/TuQM2KBk45 — Fan Banter (@fan_banter) June 22, 2024

Несмотря на то, что Берат поднял настроение Роналду, УЕФА наказал его за проступок. По информации "СЭ", мальчику запретили посещать оставшиеся матчи Евро-2024. Однако, по данным Bild, Берат отделался лишь предупреждением, несмотря на то, что его действия во время матча являются нарушением.

"Я только что осуществил свою мечту - теперь у меня есть фото с Криштиану Роналду! Оно будет на футболке и в моей комнате. Не знаю, смогу ли я уснуть сегодня вечером", - признался он.

В УЕФА всерьез обеспокоены происходившим в матче Португалии и Турции. На поле по ходу игры к Роналду выбежали сразу пять болельщиков. Из-за этого организация готовится ужесточить меры безопасности на других матчах турнира.

Добавим, что сборная Португалии набрала шесть очков в двух играх и вышла в плей-офф турнира, который проводится в Германии в период с 14 июня по 14 июля.