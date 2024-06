Стало известно наказание для выбежавшего на поле мальчика ради Роналду

10-летний мальчик Берат, выбежавший на футбольное поле ради фотографии с португальской звездой Криштиану Роналду, узнал свое наказание, передают Vesti.kz со ссылкой на УЕФА.

Это произошло во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Португалией и Турцией (3:0). Мальчик прорвался на поле и добежал до кумира, сделав с ним совместную фотографию.

Его отец Четин был удивлен таким поступком сына.

This young pitch invader ran onto the pitch during Turkey v Portugal and got a selfie with Cristiano Ronaldo. The second, third and fourth pitch invader who ran on wasn’t so lucky… 😂🤳



