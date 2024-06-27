Дебют мечты, или чем Испания и Грузия отличились на Евро-2024

Лишь одна команда выиграла все матчи на групповом этапе Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Это сборная Испании, набравшая девять очков из девяти возможных. В "группе смерти" испанцы обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Испания также является единственной командой турнира, не пропустившей ни одного гола на групповом этапе.

Добавим, что Испания вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с командой Грузии, которая вышла в плей-офф Евро впервые в истории.

При этом Грузия стала первой сборной-дебютанткой, вышедшей в плей-офф на своем дебютном крупном турнире, со времен Исландии на Евро-2016. Тогда Исландия смогла добраться до 1/4 финала, где ее остановили хозяева и финалисты турнира французы.

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Добавим, что успех Испании могла повторить сборная Португалии (6 очков), но она сенсационно проиграла Грузии (0:2) в третьем туре. Криштиану Роналду завершил групповой этап Евро-2024 без голов, что случилось с ним впервые в карьере.

После игры Роналду устроил истерику.

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