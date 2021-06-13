Названы фавориты третьего дня Евро-2020

Сегодня, 13 июня, в третий день Евро-2020 состоятся три матча, сообщает корреспондент Vesti.kz. В 19:00 по времени Нур-Султана сыграют Англия - Хорватия (Уэмбли, Лондон), в 22:00 - Австрия - Северная Македония (Националь, Бухарест) и в 01:00 - Нидерланды - Украина (Йохан Круифф Арена, Амстердам). Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть здесь.

Букмекерская компания Parimatch считает фаворитами этих матчей Англию, Австрию и Нидерланды. Коэффициенты на них следующие:

Победа Англии - 1.55, ничья - 4.10, победа Хорватии - 7.50.

Победа Австрии - 1.78, ничья - 3.55, победа Северной Македонии - 5.50.

Победа Нидерланд - 1.55, ничья - 4.20, победа Украины - 7.00.

Напомним, Австрия, Северная Македония, Нидерланды и Украина выступают в группе С. А Англия и Хорватия в группе D вместе с Чехией и Шотландией.

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