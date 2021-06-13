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Бельгия разгромила Россию и возглавила группу на Евро-2020

Исход матча был предрешен в первом тайме.

Бельгия разгромила Россию и возглавила группу на Евро-2020
Фото: УЕФА©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Бельгия выиграла крупно у России в первом туре чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Уже на 10-й минуте успеха добились номинальные хозяева, когда Ромелу Лукаку воспользовался нерасторопностью Андрея Семенова и неотразимо пробил по воротам Антона Шунина.

На 34-й минуте голкиперу россиян пришлось снова вынимать мяч из сетки своих ворот. И в этой ситуации Шунин может винить только себя, поскольку после флангового навеса прямо перед собой отбил мяч, который спокойно добил в ворота Томас Менье.

После перерыва, как и ожидалось, бельгийцы начали играть по счету, в то время как россияне большими силами пошли вперед отыгрываться. Однако команда Роберто Мартинеса не только хорошо оборонялась, но и временами остро отвечала своими атаками. В одной из них на 88-й минуте Лукаку оформил дубль и этим самым установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе Бельгия набрала три очка и возглавила группу В. Россия расположилась на последнем, четвертом месте.

Напомним, что в другом матче этого квартета Финляндия одержала историческую победу над Данией (1:0).

Во втором туре, 16 июня, Финляндия встретится с Россией, а на следующий день сыграют Дания и Бельгия.

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Метки:
Евро-2020 Бельгия Сборная России по футболу

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