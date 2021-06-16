Форвард сборной Австрии дисквалифицирован за инцидент после матча с последним соперником Казахстана

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович пропустит матч второго тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов, сообщает Sportbox.ru.

После окончания игры с Северной Македонией (3:1) Арнаутович, серб по происхождению, оскорбил двух игроков соперника, имеющих албанские корни - Эгзона Бейтулаи и Эзджяна Алиоски.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить форварда на одну игру. Таким образом, он сможет принять участие в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы против Украины, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

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Напомним, что Северная Македония в ходе подготовки к чемпионату Европы провела товарищеский матч с Казахстаном в Скопье, где победила со счетом 4:0.

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