Форвард сборной Австрии дисквалифицирован за инцидент после матча с последним соперником Казахстана

В той игре его команда победила.

Марко Арнаутович. Фото: EXPA©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Вчера 23:42

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович пропустит матч второго тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов, сообщает Sportbox.ru

После окончания игры с Северной Македонией (3:1) Арнаутович, серб по происхождению, оскорбил двух игроков соперника, имеющих албанские корни - Эгзона Бейтулаи и Эзджяна Алиоски.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить форварда на одну игру. Таким образом, он сможет принять участие в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы против Украины, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

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Напомним, что Северная Македония в ходе подготовки к чемпионату Европы провела товарищеский матч с Казахстаном в Скопье, где победила со счетом 4:0.

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Метки:
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Сборные Евро-2020
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Вчера 23:42
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