Последний соперник сборной Казахстана едва не сотворил сенсацию на Евро-2020

Сборные Австрии вырвала победу у Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бухаресте на стадионе "Националь" завершилась со счетом 3:1. Австрийцы вышли вперед на 18-й минуте, гол забил Штефан Лайнер. Но через 10 минуте Горан Пандев сравнял счет. 37-летний Пандев стал автором первого мяча Северной Македонии в истории Евро, его команда дебютировала на турнире.

Повести снова в счете фаворитам этого матча удалось только на 78-й минуте, когда отличился Михаэль Грегорич. А финальную точку в матче поставил Марко Арнаутович на 89-й минуте.

Пандев (37 лет и 321 день) стал вторым самым возрастным игроком, забивавшим гол на чемпионатах Европы, после австрийца Ивицы Вастича (38 лет и 257 дней), который отличился на Евро-2008.

В 01:00 в Амстердаме в рамках этой группы между собой сыграют сборные Нидерландов и Украины. В следующем туре австрийцы встретятся с голландцами в Амстердаме 17 июня, а сборная Северной Македонии в Бухаресте сыграет с командой Украины.

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