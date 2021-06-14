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Футболисту заткнули рот во время празднования гола в ворота соперника сборной Казахстана на Евро-2020

Всего было забито четыре гола.

Футболисту заткнули рот во время празднования гола в ворота соперника сборной Казахстана на Евро-2020
Фото: кадр из видео
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Любопытный случай произошел во время матча на Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии, сообщает российский комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале

Отмечается, что Давид Алаба заткнул рот Марко Арнаутовичу, который, празднуя гол, заорал, что "может купить всю Македонию".

"Сертифицированный идиот. Но ведь ничего нового.

Поклонники Бундеслиги помнят, как почти 10 лет назад Арнаутович играл за "Вердер" и попадал не по воротам, а в тупые ситуации...

Но моя любимая история такая. Однажды спортивный директор "Вердера" Клаус Аллофс решил узнать, почему за день до игры Арнаутовича нет на тренировке, и набрал номер нападающего. Герой дня ответил, что сломал ногу, убегая от своей собаки", - говорится в сообщении источника.

Матч завершился победой австрийцев со счетом 3:1, Арнаутович забил третий гол.

Напомним, что Северная Македония в ходе подготовки к чемпионату Европы провела товарищеский матч с Казахстаном в Скопье, где победила со счетом 4:0.

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Метки:
Евро-2020 Сборная РК по футболу Австрия Македония

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