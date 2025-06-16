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На "Золотой мяч" появился неожиданный кандидат: ему 21 и играет в АПЛ

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Новичок "Манчестер Сити" французский полузащитник Райан Шерки сделал смелое заявление после перехода в стан "горожан" и уже пригрозил принципиальному сопернику, передают Vesti.kz.

Новичок "Сити" пообещал уничтожить МЮ

21-летний талант, ранее выступавший за "Лион", не скрывает своей привязанности к родному клубу и, похоже, уже определил для себя будущие цели. В одном из первых заявлений в футболке "Сити" Шерки признался, что был недоволен, когда "Манчестер Юнайтед" выбил "Лион" в полуфинале Лиги Европы (7:6).

"Мне не понравилось, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Лиона", потому что я - лионец. Теперь я жду матча, чтобы уничтожить их", - цитирует слова Шерки Daily Mail.


Гвардиола убедил французского таланта перейти в "Сити"

Полузащитник добавил, что именно после разговора с главным тренером "Ман Сити" испанцем Хосепом Гвардиолой он окончательно решил продолжить карьеру в Англии.

Его привлекли философия клуба, амбиции и атмосфера внутри команды. По словам Райана, он стремится к титулам и уверен, что с "Сити" способен достичь максимума.

Шерки нацелился на "Золотой мяч"

"Когда ты смотришь на Родри - он выиграл "Золотой мяч" здесь. Очевидно, что с "Сити" это возможно, и я здесь ради этого", - добавил игрок.

В минувшем сезоне Шерки провел за "Лион" 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач. В "Сити" он нацелен на борьбу за место в основном составе, несмотря на сильную конкуренцию в линии полузащиты. Его трансфер обошелся "горожанам" в 36,5 миллиона евро.

Отметим также, что действующим обладателем "Золотого мяча" является хавбек "Манчестер Сити" и сборной Испании - Родри.

Ранее главный претендент на "Золотой мяч" дал честную оценку 17-летнему вингеру сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламину Ямалю.

Также экс-защитник "Барселоны" Жерар Пике назвал главного претендента на "Золотой мяч".

Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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