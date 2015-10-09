Выбивший Португалию с ЧМ-2026 игрок "Арсенала" выбрал клуб на следующий сезон

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино прокомментировал своё будущее на следующий сезон, передают Vesti.kz.

Мерино сделал заявление о будущем

Испанский хавбек подчеркнул, что полностью доволен своим положением в составе "канониров" и не планирует менять команду.

"Я очень счастлив в "Арсенале" и не собираюсь покидать клуб. "Арсенал" заставляет меня чувствовать себя частью семьи в клубе", — цитирует слова Мерино COPE.

Один из лидеров чемпионского "Арсенала"

Мерино перебрался в "Арсенал" из баскского "Реал Сосьедада" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро, а его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Вместе с командой он помог "Арсеналу" впервые за 22 года выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ), а также выйти в финал Лиги чемпионов.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 25 миллионов евро.

Продолжает борьбу за титул чемпиона мира

Сейчас Мерино находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В матче 1/8 финала против Португалии (1:0) полузащитник вышел на замену во втором тайме и стал героем встречи, забив победный мяч на 91-й минуте.

В ночь с 10 на 11 июля испанская сборная встретится с Бельгией в четвертьфинале мирового первенства.

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