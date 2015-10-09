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Англия
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Выбивший Португалию с ЧМ-2026 игрок "Арсенала" выбрал клуб на следующий сезон

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Выбивший Португалию с ЧМ-2026 игрок "Арсенала" выбрал клуб на следующий сезон Микель Мерино. ©Depositphotos/canno73

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино прокомментировал своё будущее на следующий сезон, передают Vesti.kz.

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Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Испании Микель Мерино прокомментировал своё будущее на следующий сезон, передают Vesti.kz.

Мерино сделал заявление о будущем

Испанский хавбек подчеркнул, что полностью доволен своим положением в составе "канониров" и не планирует менять команду.

"Я очень счастлив в "Арсенале" и не собираюсь покидать клуб. "Арсенал" заставляет меня чувствовать себя частью семьи в клубе", — цитирует слова Мерино COPE.

Один из лидеров чемпионского "Арсенала"

Мерино перебрался в "Арсенал" из баскского "Реал Сосьедада" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро, а его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Вместе с командой он помог "Арсеналу" впервые за 22 года выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ), а также выйти в финал Лиги чемпионов.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 25 миллионов евро.

Продолжает борьбу за титул чемпиона мира

Сейчас Мерино находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В матче 1/8 финала против Португалии (1:0) полузащитник вышел на замену во втором тайме и стал героем встречи, забив победный мяч на 91-й минуте.

В ночь с 10 на 11 июля испанская сборная встретится с Бельгией в четвертьфинале мирового первенства.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
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