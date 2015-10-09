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Англия
Вчера 22:31
 

В "Барсу" или "Реал"? Отец Эрлинга Холанда дал честный ответ

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В "Барсу" или "Реал"? Отец Эрлинга Холанда дал честный ответ ©ФК "Манчестер Сити"

Альф-Инге Холанд, отец нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанна, прокомментировал слухи о возможном переходе сына в клубы Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

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Альф-Инге Холанд, отец нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанна, прокомментировал слухи о возможном переходе сына в клубы Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на продление контракта с английским клубом до середины 2034 года, разговоры о будущем норвежца по-прежнему не утихают. Ранее Холанда связывали с возможным уходом в "Реал". Кроме того, норвежец был главной трансферной целью "Барселоны".

"Будущее Эрлинга? Мой сын очень счастлив в "Манчестер Сити". Очень счастлив", - слова Холанда-старшего приводит Bolavip.

С момента перехода в "Сити" Холанд успел провести 143 матча, отметившись 121 голом и 20 результативными передачами.

Уже в ночь с 22 на 23 июня "горожане" встретятся с "Аль-Айном" в рамках Клубного чемпионата мира.


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Манчестер Сити
(Манчестер)
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Аль-Айн
Аль-Айн
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Манчестер Сити
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