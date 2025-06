Разгромом обернулся матч "Ювентуса" на клубном ЧМ-2025

Итальянский "Ювентус" одержал победу над марокканским "Видадом" в матче клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы G, которая прошла на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершилась победой итальянского клуба со счетом 4:1.

"Ювентус" вышел вперед уже на шестой минуте благодаря автоголу Абдельмунаима Бутуя. На 16-й минуте Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринцев.

На 25-й минуте Тембинкоси Лорч поразил ворота итальянцев - 2:1.

Впрочем, на 69-й минуте Йылдыз вновь увеличил отрыв "Юве". Итог на 94-й минуте подвел Душан Влахович, реализовавший пенальти.

Таким образом, "Ювентус" одержал вторую разгромную победу на клубном чемпионате мира. В первом туре итальянцы обыграли "Аль-Айн" из ОАЭ.

В последнем туре итальянцы сыграют с "Манчестер Сити". Матч пройдет в ночь с 26 на 27 июня.

