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Клубный чемпионат мира 2025
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"Реал" вдесятером забил три гола и одержал первую победу на клубном ЧМ

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"Реал" вдесятером забил три гола и одержал первую победу на клубном ЧМ ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" одержал победу над мексиканской "Пачукой" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" одержал победу над мексиканской "Пачукой" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Шарлотте, завершилась со счетом 3:1. Уже с 7-й минуты "сливочные" играли в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио. Несмотря на численное превосходство соперника, мадридцы забили трижды: отличились Джуд Беллингем (35-я минута), Арда Гюлер (43-я) и Федерико Вальверде (70-я). У "Пачуки" один мяч отыграл Элиас Монтиэль (80-я).

Для "Реала" это первая победа на турнире при одной ничьей, в то время как "Пачука" потерпела второе поражение подряд.

Группа H после двух туров:

  • "Реал" - 4 очка
  • "Зальцбург" - 4
  • "Аль-Хиляль" - 2
  • "Пачука" - 0

    • Следующие матчи - 27 июня:

  • "Зальцбург" - "Реал"
  • "Аль-Хиляль" - "Пачука"

    • Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
    25 июня 06:00   •   не начат
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