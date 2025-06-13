"Реал" вдесятером забил три гола и одержал первую победу на клубном ЧМ

Мадридский "Реал" одержал победу над мексиканской "Пачукой" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Шарлотте, завершилась со счетом 3:1. Уже с 7-й минуты "сливочные" играли в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио. Несмотря на численное превосходство соперника, мадридцы забили трижды: отличились Джуд Беллингем (35-я минута), Арда Гюлер (43-я) и Федерико Вальверде (70-я). У "Пачуки" один мяч отыграл Элиас Монтиэль (80-я).

Для "Реала" это первая победа на турнире при одной ничьей, в то время как "Пачука" потерпела второе поражение подряд.

Группа H после двух туров:

"Реал" - 4 очка



"Зальцбург" - 4



"Аль-Хиляль" - 2



"Пачука" - 0

Следующие матчи - 27 июня:

"Зальцбург" - "Реал"



"Аль-Хиляль" - "Пачука"