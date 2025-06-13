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Клубный чемпионат мира 2025
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"Мы одного возраста, а он все еще творит": тренер "Баварии" - о феномене Месси

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"Мы одного возраста, а он все еще творит": тренер "Баварии" - о феномене Месси ©x.com/InterMiamiCF

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре Лионеля Месси на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре Лионеля Месси на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Наставник мюнхенцев отметил достижения капитана "Интер Майами" после его результативного выступления против "Порту" (2:1), где аргентинец забил победный гол со штрафного.

"У "Интер Майами" есть особенный, особенный игрок. Полагаю, мы с ним одного возраста. Я не знаю, как он до сих пор это делает. Мы все еще смотрим эти матчи (с участием Месси), и я считаю, что мы должны ценить каждый момент, когда Месси находится на поле", - приводит слова Компани Goal.

24 июня Месси исполнится 38 лет. Компани, которому также 38, отметил, что возраст не мешает легенде продолжать влиять на игру на самом высоком уровне.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00   •   не начат
Порту
Порту
(Порто)
- : -
Аль-Ахли
Аль-Ахли
(Каир)
Кто победит в основное время?
Порту
Ничья
Аль-Ахли
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