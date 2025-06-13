"Мы одного возраста, а он все еще творит": тренер "Баварии" - о феномене Месси

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре Лионеля Месси на клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.
Наставник мюнхенцев отметил достижения капитана "Интер Майами" после его результативного выступления против "Порту" (2:1), где аргентинец забил победный гол со штрафного.
"У "Интер Майами" есть особенный, особенный игрок. Полагаю, мы с ним одного возраста. Я не знаю, как он до сих пор это делает. Мы все еще смотрим эти матчи (с участием Месси), и я считаю, что мы должны ценить каждый момент, когда Месси находится на поле", - приводит слова Компани Goal.
24 июня Месси исполнится 38 лет. Компани, которому также 38, отметил, что возраст не мешает легенде продолжать влиять на игру на самом высоком уровне.
Порту
(Порто)
Аль-Ахли
(Каир)
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