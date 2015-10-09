Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 23:50
 

Максим Самородов присоединился к клубу РПЛ

  Комментарии

Поделиться
Максим Самородов присоединился к клубу РПЛ ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прибыл в расположение грозненского "Ахмата", который начал предсезонную подготовку, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прибыл в расположение грозненского "Ахмата", который начал предсезонную подготовку, сообщают Vesti.kz.

"Подъехали наши сборники. Встретим реакциями Турпал-Али, Макса и Лечи!" - пишет пресс-служба грозненцев.

Напомним, в минувшем сезоне "Ахмат" занял 14 место в РПЛ. Самородов, провел 24 матча в чемпионате России, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Земляк Месси стал конкурентом Самородова

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00   •   не начат
Порту
Порту
(Порто)
- : -
Аль-Ахли
Аль-Ахли
(Каир)
Кто победит в основное время?
Порту
Ничья
Аль-Ахли
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!