Максим Самородов присоединился к клубу РПЛ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прибыл в расположение грозненского "Ахмата", который начал предсезонную подготовку, сообщают Vesti.kz.
"Подъехали наши сборники. Встретим реакциями Турпал-Али, Макса и Лечи!" - пишет пресс-служба грозненцев.
Напомним, в минувшем сезоне "Ахмат" занял 14 место в РПЛ. Самородов, провел 24 матча в чемпионате России, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00 • не начат
Порту
(Порто)
- : -
Аль-Ахли
(Каир)
Кто победит в основное время?
Порту
Ничья
Аль-Ахли
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