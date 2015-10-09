Максим Самородов присоединился к клубу РПЛ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прибыл в расположение грозненского "Ахмата", который начал предсезонную подготовку, сообщают Vesti.kz.

"Подъехали наши сборники. Встретим реакциями Турпал-Али, Макса и Лечи!" - пишет пресс-служба грозненцев.

Напомним, в минувшем сезоне "Ахмат" занял 14 место в РПЛ. Самородов, провел 24 матча в чемпионате России, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

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