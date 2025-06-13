Матч "Ман Сити" с Хусановым завершился со счетом 6:0 на клубном ЧМ

Английский "Манчестер Сити" разгромил эмиратский "Аль-Айн" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.
Матч, прошедший в Атланте, завершился со счетом 6:0.
Голы в составе "Сити" забили:
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "горожан", но был заменен на 61-й минуте.
Для "Манчестер Сити" это вторая победа на турнире, тогда как "Аль-Айн" потерпел второе поражение подряд.
Группа G после двух туров:
Следующие матчи - 26 июня:
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Эсперанс
Ничья
Челси
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