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Матч "Ман Сити" с Хусановым завершился со счетом 6:0 на клубном ЧМ

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Матч "Ман Сити" с Хусановым завершился со счетом 6:0 на клубном ЧМ ©x.com/ManCity

Английский "Манчестер Сити" разгромил эмиратский "Аль-Айн" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Сити" разгромил эмиратский "Аль-Айн" во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира в США, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Атланте, завершился со счетом 6:0.

Голы в составе "Сити" забили:

  • Илкай Гюндоган (8-я и 73-я минуты),
  • Клаудио Эчеверри (27-я),
  • Эрлинг Холанд (45+5-я, с пенальти),
  • Оскар Бобб (84-я),
  • Райан Шерки (89-я).

    • Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "горожан", но был заменен на 61-й минуте.

    Для "Манчестер Сити" это вторая победа на турнире, тогда как "Аль-Айн" потерпел второе поражение подряд.

    Группа G после двух туров:

  • "Ювентус" - 6 очков
  • "Манчестер Сити" - 6
  • "Видад" - 0
  • "Аль-Айн" - 0

    • Следующие матчи - 26 июня:

  • "Ювентус" - "Манчестер Сити"
  • "Видад" - "Аль-Айн"

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