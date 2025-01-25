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Узбекский новичок "Манчестер Сити" "привез" гол через 120 секунд после начала матча. Видео

©ФК "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов стал виновником быстрого гола в домашнем матче против "Челси" (0:1, первый тайм). Встреча проходит в рамках 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На отметки 02:00 с начала матча 20-летний оборонец допустил грубую ошибку. Сначала занял неверную позицию и не смог принять мяч в воздухе, а затем неудачно скинул головой в сторону голкипера, подарив мяч сопернику. Игроки "Челси" не могли не воспользоваться ошибкой - Нони Мадуэке забил гол.

"Манчестер Сити" купил Хусанова за 40 миллионов евро у французского "Ланса". Это его первая игра в команде Пепа Гвардиолы.

О том, где смотреть матч в прямом эфире - читайте здесь.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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