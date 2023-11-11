Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал последние успехи своего подопечного Николаса Джексона. В прошлом туре АПЛ хет-трик сенегальца принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом" (4:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Этот хет-трик не изменил моего мнения. Нико все еще молод, и ему нужно быть более зрелым и совершенствоваться. Он забил три гола - хорошо, но он должен был забить шесть. В этом и заключается идея: этого никогда не бывает достаточно.

Важно сохранять спокойствие и расслабленность. Нико - талантливый игрок, который со временем будет прогрессировать и забивать голы. Такие вечера, как в понедельник, помогут ему меньше нервничать и по-другому подходить к игре", - приводит слова тренера "Чемпионат".