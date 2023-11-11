Тренер "Челси" сделал замечание своему нападающему после хет-трика

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:20
©ФК "Челси"

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал последние успехи своего подопечного Николаса Джексона. В прошлом туре АПЛ хет-трик сенегальца принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом" (4:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Этот хет-трик не изменил моего мнения. Нико все еще молод, и ему нужно быть более зрелым и совершенствоваться. Он забил три гола - хорошо, но он должен был забить шесть. В этом и заключается идея: этого никогда не бывает достаточно.

Важно сохранять спокойствие и расслабленность. Нико - талантливый игрок, который со временем будет прогрессировать и забивать голы. Такие вечера, как в понедельник, помогут ему меньше нервничать и по-другому подходить к игре", - приводит слова тренера "Чемпионат".

Напомним, 22-летний нападающий перебрался в "Челси" из испанского "Вильярреала" этим летом. Лондонцы заплатили за молодого игрока 37 миллионов евро. В 13 матчах во всех турнирах Николас забил шесть голов и заработал столько же предупреждений.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28-8 27
2 Тоттенхэм Хотспур 11 8 2 1 23-13 26
3 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6 Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 27-11 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 3 3 24-20 18
8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12-16 18
9 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18-20 14
13 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12-15 13
14 Вулверхэмптон Уондерерс 11 3 3 5 14-19 12
15 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9-30 4

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Метки:
Футбол АПЛ Челси Тоттенхэм Лондон Сенегал

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