Сенсацией с разгромом закончилось лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Челси"

Футболисты "Челси" нанесли разгромное поражение "Тоттенхэму" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Лондонское дерби, прошедшее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось со счетом 461 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Николас Джексон (75, 90+4, 90+7), еще один мяч забил Коул Палмер (35-я с пенальти). У "шпор" отличился Деян Кулусевски (6-я).

При этом на 14-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, а на 21-й минуте отменили мяч нападающего "Челси" Рахима Стерлинга, на 24-й - его одноклубника Мойзеса Кайседо, на 79-й - защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера.

Кроме того, "шпоры" доигрывали матч вдевятером. Сначала на 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник Кристиан Ромеро, а на 55-й - после второй желтой с поля был удален его одноклубник Дестини Удоджи.

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ, команда с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, на балл отставая от лидирующего "Манчестер Сити". "Челси", набрав 15 очков, поднялся на десятую строчку.