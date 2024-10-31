Тен Хаг унизил Криштиану. Вскрылись подробности конфликта Роналду с экс-тренером МЮ

Издание ESPN обнародовало некоторые подробности конфликта между португальским нападающим Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом во время их совместной работы в "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Все началось в октябре 2022 года, когда Роналду отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом". Такое поведение звезды взбесило тен Хага. Уже в следующей игре против "Челси" португалец вообще оказался вне заявки манкунианцев.

По информации источника, тогда многие игроки "МЮ" посчитали неправильным отказ Роналду выйти на поле. Однако впоследствии футболисты посчитали реакцию тренерского штаба на поведение португальца чрезмерной.

В частности, стало известно, что о наказаниях, которые применил тен Хаг, чтобы проучить звезду. В отчете ESPN сказано, что Роналду запретили тренироваться с первой командой и даже заходить в раздевалку. Когда португалец приехал на базу, чтобы забрать свою обувь, его даже не пустили в помещение. Криштиану пришлось просить игрока академии принести его вещи.

Отмечается, что некоторые футболисты "МЮ" посчитали такое наказание слишком унизительным по отношению к Роналду и не разделяли взгляды главного тренера. В итоге португалец со скандалом покинул клуб.

На днях "Юнайтед" уволил тен Хага с поста главного тренера. Ему уже нашли замену.

Раскрыта истинная причина ссоры Роналду с тренером "Манчестер Юнайтед"

Напомним, в ноябре 2022 года были опубликованы отрывки из скандального интервью, которое Роналду дал журналисту Пирсу Моргану. В них португалец заявил, что чувствует себя "преданным" Тен Хагом и еще "двумя-тремя людьми" в руководстве, которые якобы хотели, чтобы футболист покинул клуб, а также добавил, что не уважает Тен Хага, поскольку последний не проявляет уважения к нему.

Сейчас Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср". Его контракт действует до 30 июня 2025 года. В карьере 39-летнего нападающего также были туринский "Ювентус", мадридский "Реал" и лиссабонский "Спортинг".

Роналду "бросил" "Аль-Наср". Известны последствия