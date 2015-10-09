Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 20:40
 

Талант "Сити" решил уйти из клуба после трансфера дорогостоящего новичка

Талант "Сити" решил уйти из клуба после трансфера дорогостоящего новичка Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что 22-летний норвежский вингер Оскар Бобб намерен покинуть стан "горожан", передают Vesti.kz.

Решение после трансфера на 75 миллионов

Ситуация вокруг 22-летнего норвежца резко изменилась после зимнего трансфера Антуана Семеньо за 75 миллионов евро. Приход дорогостоящего новичка ещё больше обострил конкуренцию в атаке команды и фактически закрыл Боббу путь в основной состав.

В текущем сезоне Бобб лишь пять раз выходил в старте в матчах АПЛ, а также пропустил последние туры из-за травмы задней поверхности бедра. Даже после восстановления его перспективы в команде остаются туманными.

Прямая позиция Гвардиолы

После победы "Сити" над "Вулверхэмптоном" (2:0) Гвардиола открыто прокомментировал ситуацию вокруг футболиста:

"Пока не знаю. Я знаю, что есть разговоры и слухи, но на данный момент ничего сказать не могу", — цитирует слова Гвардиолы talkSPORT.


На вопрос, хочет ли Бобб уйти из клуба, испанец коротко ответил:

"Думаю, да".

Интерес со стороны других клубов

По информации источника, Бобб уже провёл переговоры с "Фулхэмом" по поводу полноценного трансфера. Также интерес к нему проявляет "Кристал Пэлас" (вариант с арендой). В Европе за ситуацией следят дортмундская "Боруссия" и "Севилья".

Контракт Оскара Бобба с "Манчестер Сити" действует до лета 2029 года, поэтому клуб рассчитывает получить за игрока существенную компенсацию.

Бобб перешёл в "Сити" в 2019 году из норвежской "Валеренги", дебютировал за первую команду в 2023 году и провёл 47 матчей, забив три гола. Самый яркий момент — победный мяч в игре с "Ньюкаслом" в январе 2024 года, который принёс "горожанам" волевую победу (3:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

