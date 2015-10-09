Талант "Сити" решил уйти из клуба после трансфера дорогостоящего новичка

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что 22-летний норвежский вингер Оскар Бобб намерен покинуть стан "горожан", передают Vesti.kz.

Решение после трансфера на 75 миллионов

Ситуация вокруг 22-летнего норвежца резко изменилась после зимнего трансфера Антуана Семеньо за 75 миллионов евро. Приход дорогостоящего новичка ещё больше обострил конкуренцию в атаке команды и фактически закрыл Боббу путь в основной состав.

В текущем сезоне Бобб лишь пять раз выходил в старте в матчах АПЛ, а также пропустил последние туры из-за травмы задней поверхности бедра. Даже после восстановления его перспективы в команде остаются туманными.

Прямая позиция Гвардиолы

После победы "Сити" над "Вулверхэмптоном" (2:0) Гвардиола открыто прокомментировал ситуацию вокруг футболиста:

"Пока не знаю. Я знаю, что есть разговоры и слухи, но на данный момент ничего сказать не могу", — цитирует слова Гвардиолы talkSPORT.

"Думаю, да".

Интерес со стороны других клубов

На вопрос, хочет ли Бобб уйти из клуба, испанец коротко ответил:

По информации источника, Бобб уже провёл переговоры с "Фулхэмом" по поводу полноценного трансфера. Также интерес к нему проявляет "Кристал Пэлас" (вариант с арендой). В Европе за ситуацией следят дортмундская "Боруссия" и "Севилья".

Контракт Оскара Бобба с "Манчестер Сити" действует до лета 2029 года, поэтому клуб рассчитывает получить за игрока существенную компенсацию.

Бобб перешёл в "Сити" в 2019 году из норвежской "Валеренги", дебютировал за первую команду в 2023 году и провёл 47 матчей, забив три гола. Самый яркий момент — победный мяч в игре с "Ньюкаслом" в январе 2024 года, который принёс "горожанам" волевую победу (3:2).

