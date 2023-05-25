Джорджина Родригес рассказала, как Криштиану Роналду проводит выходной день

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась тем, как выглядит выходной день звёздного футболиста, когда в расписании нет командных тренировок, передают Vesti.kz.

По словам Родригес, выходной день португальца поделён на две части.

"Он просыпается в 6 утра и сразу делает несколько упражнений. Утром он пьет много воды, потому что считает, что для начала нового дня нужно иметь сильное и здоровое тело. Затем он отдыхает полтора часа, завтракает, ест фрукты, сыр и яйца, а потом возвращается в тренажерный зал, где проводит два часа, а потом отдыхает", - цитируют Джорджину Football Tweet.

Вторая половина дня посвящена восстановлению и семье. Роналду старается проводить время с близкими и друзьями, переключаясь от спорта и работы.

Однако и вечер проходит не без активности - перед сном он обязательно идёт в бассейн.

"Во второй половине дня он отдыхает с семьей или друзьями. Наконец, перед сном он идет плавать, потому что считает, что это хорошая разминка перед сном"

Отметим, что Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года. За это время пара создала большую семью и сейчас воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

В августе прошлого года футболист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

