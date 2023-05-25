Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Джорджину заподозрили в новой беременности: поэтому Роналду решился на свадьбу?

Испанские СМИ снова заговорили о том, что у Криштиану Роналду и Джорджины Родригес может появиться еще один ребенок, передают Vesti.kz.

Журналистка Альба Моралес в эфире программы "Vaya fama!" на Telecinco заявила, что возлюбленная португальской звезды, возможно, беременна.

Причиной слухов стал ее недавний выход в свет в Нью-Йорке: Джорджина появилась в облегающем черном платье, которое отчетливо подчеркивало округлившийся живот.

Именно эта новость стала толчком к тому, что Роналду спустя девять лет отношений наконец сделал Джорджине предложение. В Саудовской Аравии, где живет пара, совместное проживание без брака официально не допускается, особенно если речь идет о беременности.


Во сколько Роналду обошлось роскошное кольцо для Джорджины

Свадьба уже запланирована: пара намерена узаконить отношения в июле 2026 года, сразу после завершения чемпионата мира по футболу.

Напомним, что  футболист и модель познакомились в 2016 году и с тех пор вместе воспитывают пятерых детей, двое из которых – их общие.

