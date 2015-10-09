Криштиану Роналду принял решение, когда завершит карьеру

Стало известно, когда нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду завершит карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации Бена Джейкобса, 40-летний форвард уже определился с датой. Так, Роналду не намерен продлевать контракт с "Аль-Насром", который завершается в 2027 году. Именно по этой причине журналист и делает вывод, что именно тогда Роналду, скорее всего, завершит арьеру игрока.

При этом сам Роналду неоднократно говорил о том, что его главной целью остаётся забить 1000 голов за карьеру. На данный момент на его счету 960 голов.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала 2023 года. В настоящий момент португалец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 16 забитыми голами в 16 проведённых матчах.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.

Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!