Англия
Сегодня 16:50
 

"Сити" готов потратить 140 миллионов на звёздных новичков для Гвардиолы

  Комментарии

Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" во главе с испанским тренером Хосепом Гвардиолой намерен вложить около 140 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав двумя звёздами английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Главный приоритет — усиление для атаки

Как сообщает Fichajes, одним из главных трансферных приоритетов "горожан" стал ганский нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо. В клубе ищут форварда с ярко выраженными индивидуальными качествами — способного играть на пространстве, обострять и решать эпизоды без оглядки на командную структуру. Семеньо впечатлил стартом сезона в АПЛ и убедил скаутов "Сити" своей мощью, скоростью и универсальностью в атаке.

Сообщается, что сумма отступных за игрока близка к 65 миллионам евро, что упрощает сделку. В текущей кампании ганец провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.


Ливраменто — ставка на фланги и будущее

Второй ключевой целью "Сити" является английский фланговый защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто. Клуб следит за ним более года и рассматривает как долгосрочное усиление оборонительной линии.

Универсальность, умение играть на обоих флангах и высокая интенсивность делают Ливраменто идеальным кандидатом под требования каталонского специалиста.


Ожидается, что предложение "Манчестер Сити" составит порядка 75 миллионов евро. Руководство клуба не хочет затягивать переговоры и рассчитывает закрыть сделку в январе, заранее подготовив почву для обновления обороны.

Решающий январь для "Манчестер Сити"

В "Сити" понимают, что зимнее трансферное окно рможет укрепить позиции перед решающей частью сезона. Приход Семеньо и Ливраменто позволит усилить атаку и фланги обороны без нарушения финансового баланса.

