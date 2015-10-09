"Сити" готов потратить 140 миллионов на звёздных новичков для Гвардиолы

"Манчестер Сити" во главе с испанским тренером Хосепом Гвардиолой намерен вложить около 140 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав двумя звёздами английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.
Главный приоритет — усиление для атаки
Как сообщает Fichajes, одним из главных трансферных приоритетов "горожан" стал ганский нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо. В клубе ищут форварда с ярко выраженными индивидуальными качествами — способного играть на пространстве, обострять и решать эпизоды без оглядки на командную структуру. Семеньо впечатлил стартом сезона в АПЛ и убедил скаутов "Сити" своей мощью, скоростью и универсальностью в атаке.
Сообщается, что сумма отступных за игрока близка к 65 миллионам евро, что упрощает сделку. В текущей кампании ганец провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Ливраменто — ставка на фланги и будущее
Второй ключевой целью "Сити" является английский фланговый защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто. Клуб следит за ним более года и рассматривает как долгосрочное усиление оборонительной линии.
Универсальность, умение играть на обоих флангах и высокая интенсивность делают Ливраменто идеальным кандидатом под требования каталонского специалиста.
Ожидается, что предложение "Манчестер Сити" составит порядка 75 миллионов евро. Руководство клуба не хочет затягивать переговоры и рассчитывает закрыть сделку в январе, заранее подготовив почву для обновления обороны.
Решающий январь для "Манчестер Сити"
В "Сити" понимают, что зимнее трансферное окно рможет укрепить позиции перед решающей частью сезона. Приход Семеньо и Ливраменто позволит усилить атаку и фланги обороны без нарушения финансового баланса.
Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Сабах
(Баку)
Карабах
(Агдам)
Реклама