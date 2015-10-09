"Сити" готов потратить 140 миллионов на звёздных новичков для Гвардиолы

"Манчестер Сити" во главе с испанским тренером Хосепом Гвардиолой намерен вложить около 140 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав двумя звёздами английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Главный приоритет — усиление для атаки

Как сообщает Fichajes, одним из главных трансферных приоритетов "горожан" стал ганский нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо. В клубе ищут форварда с ярко выраженными индивидуальными качествами — способного играть на пространстве, обострять и решать эпизоды без оглядки на командную структуру. Семеньо впечатлил стартом сезона в АПЛ и убедил скаутов "Сити" своей мощью, скоростью и универсальностью в атаке.

Сообщается, что сумма отступных за игрока близка к 65 миллионам евро, что упрощает сделку. В текущей кампании ганец провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ливраменто — ставка на фланги и будущее

Второй ключевой целью "Сити" является английский фланговый защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто. Клуб следит за ним более года и рассматривает как долгосрочное усиление оборонительной линии.

Универсальность, умение играть на обоих флангах и высокая интенсивность делают Ливраменто идеальным кандидатом под требования каталонского специалиста.

Решающий январь для "Манчестер Сити"

Ожидается, что предложение "Манчестер Сити" составит порядка 75 миллионов евро. Руководство клуба не хочет затягивать переговоры и рассчитывает закрыть сделку в январе, заранее подготовив почву для обновления обороны.

В "Сити" понимают, что зимнее трансферное окно рможет укрепить позиции перед решающей частью сезона. Приход Семеньо и Ливраменто позволит усилить атаку и фланги обороны без нарушения финансового баланса.

