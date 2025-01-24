Английский сайт TheChelseachronicle.com прокомментировал подписание юного нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева лондонским "Челси". По данным инсайдеров, сделка находится на финальной стадии, и 16-летний казахстанский форвард может перебраться в Англию за рекордные 4,3 миллиона евро - это станет самым крупным трансфером в истории футбола Казахстана, передают Vesti.kz.

Как сообщается, Сатпаев произвел впечатление на тренерский штаб "Челси" во время пробного периода.

Несмотря на то, что некоторые эксперты пока скептически оценивают его способность сразу влиять на игру, статистика молодого футболиста впечатляет.

"Сообщалось, что Сатпаев проходил пробный период в "Челси" после того, как проявил себя с лучшей стороны на раннем этапе карьеры. Многие пока не видят в нем игрока, способного оказывать значительное влияние, однако его статистика говорит сама за себя: в 2024 году Сатпаев забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 12 матчах, что в среднем составляет более двух результативных действий за игру".

Казахстанца уже сравнивают с другим молодым талантом в Англии, ныне играющим за "Манчестер Юнайтед".

"Похожие показатели ранее показывал Чидо Оби-Мартин, выступая за "Арсенал", и после перехода в "Манчестер Юнайтед" он продолжил успешное развитие. Конечно, путь казахского футболиста в первую команду "Челси" будет долгим, но успешное прохождение просмотра в клубе говорит о том, что он на правильном пути к прогрессу в Кобхэме".

После завершения трансфера Сатпаев начнет выступления в составе команды U-18 "Челси".

Стоит отметить, что казахстанский футболист прошел просмотр у "синих" в ноябре прошлого года.

Однако клуб решил отложить официальное подписание до 2025 года, учитывая строгие правила ФИФА, регулирующие переходы несовершеннолетних игроков из других стран.

Этот фактор стал ключевым в затягивании сделки, но интерес "Челси" к Сатпаеву подчеркивает его перспективность и высокий потенциал.



