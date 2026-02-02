Салах побил рекорд Руни и Анри и вошёл в историю АПЛ

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил историческое достижение в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 24-го тура против "Ньюкасла", в котором действубщий чемпион турнира одержал уверенную победу со счётом 4:1. Салах отметился результативной передачей, которая стала для него 152-м голевым действием на одном стадионе в эпоху АПЛ.

Таким образом, он вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя англичанина Уэйна Руни ("Олд Траффорд", "Манчестер Юнайтед") и француза Тьерри Анри ("Хайбери", "Арсенал").

Кроме того, Салах стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось набрать двузначное количество голов и ассистов против одного соперника — в матчах с "Ньюкаслом" на его счету 10 голов и 10 результативных передач.

В текущем сезоне во всех турнирах египтянин провёл 24 матча за "Ливерпуль", забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, будущее Мохамеда Салаха оказалось под серьёзным вопросом после его резонансных высказываний в декабре 2025 года. Египетский форвард публично раскритиковал действия руководства клуба и недвусмысленно дал понять, что его отношения с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом заметно ухудшились. После скандального интервью Салах на время был отстранён от участия в матчах, однако впоследствии вернулся в основной состав команды.

