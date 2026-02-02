Англия
2 февраля 15:30

Салах побил рекорд Руни и Анри и вошёл в историю АПЛ

Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил историческое достижение в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 24-го тура против "Ньюкасла", в котором действубщий чемпион турнира одержал уверенную победу со счётом 4:1. Салах отметился результативной передачей, которая стала для него 152-м голевым действием на одном стадионе в эпоху АПЛ.

Таким образом, он вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя англичанина Уэйна Руни ("Олд Траффорд", "Манчестер Юнайтед") и француза Тьерри Анри ("Хайбери", "Арсенал").

Кроме того, Салах стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось набрать двузначное количество голов и ассистов против одного соперника — в матчах с "Ньюкаслом" на его счету 10 голов и 10 результативных передач.

В текущем сезоне во всех турнирах египтянин провёл 24 матча за "Ливерпуль", забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, будущее Мохамеда Салаха оказалось под серьёзным вопросом после его резонансных высказываний в декабре 2025 года. Египетский форвард публично раскритиковал действия руководства клуба и недвусмысленно дал понять, что его отношения с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом заметно ухудшились. После скандального интервью Салах на время был отстранён от участия в матчах, однако впоследствии вернулся в основной состав команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

