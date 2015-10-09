Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Ливерпуль" сотворил камбэк и оформил разгром на "Энфилде"

"Ливерпуль" одержал убедительную победу над "Ньюкаслом" в 24-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счётом 4:1. При этом хозяева первыми пропустили, но, несмотря на это, отыгрались и оформили впечатляющий камбэк.

У гостей отличился Энтони Гордон (36-я минута). На это "красные" ответили голами Юго Экитике (41-я, 43-я), Флориана Вирца (67-я) и Ибраима Конате (90+3-я).

"Ливерпуль" с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Ньюкасл" с 33 очками идёт десятым.

В следующем туре "Ньюкасл" примет дома "Брентфорд" (7 февраля), а "Ливерпуль" встретится на своём поле с "Манчестер Сити" (8 февраля).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
5 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
6 Челси 23 10 7 6 39-25 37
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
9 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

