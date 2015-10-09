"Ливерпуль" сотворил камбэк и оформил разгром на "Энфилде"

"Ливерпуль" одержал убедительную победу над "Ньюкаслом" в 24-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась со счётом 4:1. При этом хозяева первыми пропустили, но, несмотря на это, отыгрались и оформили впечатляющий камбэк.

У гостей отличился Энтони Гордон (36-я минута). На это "красные" ответили голами Юго Экитике (41-я, 43-я), Флориана Вирца (67-я) и Ибраима Конате (90+3-я).

"Ливерпуль" с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Ньюкасл" с 33 очками идёт десятым.

В следующем туре "Ньюкасл" примет дома "Брентфорд" (7 февраля), а "Ливерпуль" встретится на своём поле с "Манчестер Сити" (8 февраля).

