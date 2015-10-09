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Англия
Вчера 23:05
 

Салах за один матч установил уникальный рекорд в АПЛ и вошел в историю футбола

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Салах за один матч установил уникальный рекорд в АПЛ и вошел в историю футбола ©ФК "Ливерпуль"

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" установил исторический рекорд в матче 32-го тура английской премьер-лиги против лондонского "Вест Хэма", передают Vesti.kz.

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Египетский нападающий английского "Ливерпуля" установил исторический рекорд в матче 32-го тура английской премьер-лиги против лондонского "Вест Хэма", передают Vesti.kz.

Очередная победа "красных"

Подопечные Арне Слота обыграли соперников со счетом 2:1. В одном из голов своей команды напрямую поучаствовал 32-летний египтянин. Именно после его передачи счет открыл колумбийский вингер "красных" Луис Диас.


Беспрецедентный рекорд Салаха

Салах оформил 18-й ассист в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Помимо прочего, у него уже набралось 27 мячей в лиге. Таким образом, по информации OptaJoe, Мохаммед является единственным игроком в истории, поучаствовавшим в 45 голах (27+18) в одном сезоне АПЛ.

Несмотря на провал "Ливерпуля" в кубковых турнирах, лидер атаки коллектива продолжает устанавливать различные рекорды и проводит одну из лучших кампаний в карьере. Во всех состязаниях за 46 матчей он 32 раза поражал ворота соперников и 23 раза ассистировал партнерам.

На пути к историческому результату

Помимо прочего, на сегодняшний день он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, забив 243 мяча. Более того, египтянин также находится на третьей позиции в истории английской премьер-лиги по количеству голевых действий, совершенных за один клуб — в его активе 268 результативных эпизодов.

Стоит отметить, что совсем недавно форвард переподписал контракт с командой. Теперь его соглашение с "Ливерпулем" рассчитано еще на два года.

Ранее "Ливерпуль" нашел нового партнера для Салаха за 57 миллиардов. Также были раскрыты условия нового контракта египтянина.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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