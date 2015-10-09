Салах за один матч установил уникальный рекорд в АПЛ и вошел в историю футбола

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" установил исторический рекорд в матче 32-го тура английской премьер-лиги против лондонского "Вест Хэма", передают Vesti.kz.

Очередная победа "красных"

Подопечные Арне Слота обыграли соперников со счетом 2:1. В одном из голов своей команды напрямую поучаствовал 32-летний египтянин. Именно после его передачи счет открыл колумбийский вингер "красных" Луис Диас.

Беспрецедентный рекорд Салаха

Салах оформил 18-й ассист в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Помимо прочего, у него уже набралось 27 мячей в лиге. Таким образом, по информации OptaJoe, Мохаммед является единственным игроком в истории, поучаствовавшим в 45 голах (27+18) в одном сезоне АПЛ.

Несмотря на провал "Ливерпуля" в кубковых турнирах, лидер атаки коллектива продолжает устанавливать различные рекорды и проводит одну из лучших кампаний в карьере. Во всех состязаниях за 46 матчей он 32 раза поражал ворота соперников и 23 раза ассистировал партнерам.

На пути к историческому результату

Помимо прочего, на сегодняшний день он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, забив 243 мяча. Более того, египтянин также находится на третьей позиции в истории английской премьер-лиги по количеству голевых действий, совершенных за один клуб — в его активе 268 результативных эпизодов.

Стоит отметить, что совсем недавно форвард переподписал контракт с командой. Теперь его соглашение с "Ливерпулем" рассчитано еще на два года.

Ранее "Ливерпуль" нашел нового партнера для Салаха за 57 миллиардов. Также были раскрыты условия нового контракта египтянина.

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