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Англия
Вчера 19:51
 

"Ливерпуль" нашел нового партнера для Салаха - на подходе звезда АПЛ за 57 миллиардов

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"Ливерпуль" нашел нового партнера для Салаха - на подходе звезда АПЛ за 57 миллиардов ©x.com/MoSalah

После продления контракта с Мохамедом Салахом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не теряет времени зря - он уже обозначил приоритет на трансферном рынке, сообщают Vesti.kz.

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После продления контракта с Мохамедом Салахом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не теряет времени зря - он уже обозначил приоритет на трансферном рынке, сообщают Vesti.kz.

Как отмечает El Nacional, нидерландец хочет видеть рядом с египетской суперзвездой Александра Исака из "Ньюкасла".

Слот убежден: Салах плюс Исак способны создадут ударный дуэт, способный наводить страх на любую оборону в АПЛ и Лиге чемпионов. Шведский нападающий в нынешнем сезоне показывает класс, а его стиль игры, по мнению тренера, идеально впишется в атакующую философию "красных".

Проблема - цена. По данным Transfermarkt, Исак оценивается в 100 миллионов евро (около 57 миллиардов тенге), а контракт с "Ньюкаслом" действует до лета 2028 года. Но если "Ливерпуль" действительно настроен обновить линию атаки, то клубу придется раскошелиться и сыграть ва-банк.

Вполне возможно, что этим летом на "Энфилде" родится новая грозная связка, способная вернуть команду в борьбу за все трофеи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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