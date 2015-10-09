"Ливерпуль" нашел нового партнера для Салаха - на подходе звезда АПЛ за 57 миллиардов

После продления контракта с Мохамедом Салахом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не теряет времени зря - он уже обозначил приоритет на трансферном рынке, сообщают Vesti.kz.

Как отмечает El Nacional, нидерландец хочет видеть рядом с египетской суперзвездой Александра Исака из "Ньюкасла".

Слот убежден: Салах плюс Исак способны создадут ударный дуэт, способный наводить страх на любую оборону в АПЛ и Лиге чемпионов. Шведский нападающий в нынешнем сезоне показывает класс, а его стиль игры, по мнению тренера, идеально впишется в атакующую философию "красных".

Проблема - цена. По данным Transfermarkt, Исак оценивается в 100 миллионов евро (около 57 миллиардов тенге), а контракт с "Ньюкаслом" действует до лета 2028 года. Но если "Ливерпуль" действительно настроен обновить линию атаки, то клубу придется раскошелиться и сыграть ва-банк.

Вполне возможно, что этим летом на "Энфилде" родится новая грозная связка, способная вернуть команду в борьбу за все трофеи.