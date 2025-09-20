Англия
Сегодня, 20 сентября, в рамках пятого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" примет на своём поле лондонский "Челси". Обе команды проиграли свои последние матчи, сообщают Vesti.kz.

После четырёх туров в активе манкунианцев четыре очка и 14-е место в таблице. Что касается "Челси", то у них восемь набранных баллов и пятая позиция.

Эта игра начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. Её можно будет посмотреть по подписке в приложении Setanta Sports, а также по подписке на сервисе "Кинопоиск".


Отметим, что хозяева в прошлое воскресенье разгромно проиграли в дерби "Манчестер Сити" (0:3). "Челси" же потерял очки с "Брентфордом" (2:2), а затем уступил в гостях "Баварии" в Лиге чемпионов (1:3).

В прошлом сезоне в матче между этими командами в Манчестере была зафиксирована ничья - 1:1, а в Лондоне минимальная победа синих - 1:0.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

