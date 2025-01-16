Англия
Сегодня 20:05

Появились новости по переходу узбекского таланта в "Манчестер Сити"

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Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов и его агенты вылетят сегодня из Парижа в Манчестер (23:30 по времени Астаны), передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.Asia.

Игрок собирается подписать контракт с "Манчестер Сити".

Ранее различные источники сообщали, что Хусанов заключит соглашение с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.


20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В марте 2022 года перешел в "Энергетик-БГУ", а в 2023-м белорусский клуб продал его в "Ланс" за 100 тысяч евро при рыночной стоимости в 400 тысяч. С того момента его цена выросла до 12 миллионов евро (данные портала Transfermarkt). Как видно, "Манчестер Сити" готов значительно переплатить за Абдукодира.

Сообщалось еще, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, а атаку - 25-летним нападающим франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омаром Мармушем.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
14 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
18 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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