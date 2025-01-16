Защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов и его агенты вылетят сегодня из Парижа в Манчестер (23:30 по времени Астаны), передают Vesti.kz со ссылкой на Championat.Asia.

Игрок собирается подписать контракт с "Манчестер Сити".

Ранее различные источники сообщали, что Хусанов заключит соглашение с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.



20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В марте 2022 года перешел в "Энергетик-БГУ", а в 2023-м белорусский клуб продал его в "Ланс" за 100 тысяч евро при рыночной стоимости в 400 тысяч. С того момента его цена выросла до 12 миллионов евро (данные портала Transfermarkt). Как видно, "Манчестер Сити" готов значительно переплатить за Абдукодира.

Сообщалось еще, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, а атаку - 25-летним нападающим франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омаром Мармушем.