"Манчестер Сити" решил установить новый трансферный рекорд

Стало известно о том, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Витор Рейс пройдет медицинское обследование в ближайшие дни и станет самым дорогим центральным защитником из Бразилии, обогнав Лукаса Бералдо (за последнего ПСЖ выложил 20 миллионов евро "Сан-Паулу").

Отмечается, что "Манчестер Сити" заплатит "Палмейрасу" фиксированную сумму в размере 35 миллионов евро.

🚨🔵 Vitor Reis will undergo medical in the next days and he will become the most expensive centre back from Brazil ever, surpassing Lucas Beraldo.



Manchester City will pay €35m fixed fee to Palmeiras, as revealed yesterday. 🇧🇷 pic.twitter.com/4JIzXHpcJv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025

Рейс - воспитанник "Палмейраса". 26 июня 2024 года дебютировал в основном составе клуба в матче Серии A против "Форталезы". 1 июля забил свой первый гол за "Палмейрас" в матче против "Коринтианс". Выступал за сборную Бразилии до 17 лет.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" подпишет контракт с защитником сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодиром Хусановым.

Также "горожанам" интересен нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш.