"Манчестер Сити" решил установить новый трансферный рекорд

Стало известно о том, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Витор Рейс пройдет медицинское обследование в ближайшие дни и станет самым дорогим центральным защитником из Бразилии, обогнав Лукаса Бералдо (за последнего ПСЖ выложил 20 миллионов евро "Сан-Паулу").

Отмечается, что "Манчестер Сити" заплатит "Палмейрасу" фиксированную сумму в размере 35 миллионов евро.

