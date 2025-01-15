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"Манчестер Сити" решил установить новый трансферный рекорд

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"Манчестер Сити" решил установить новый трансферный рекорд ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Стало известно о том, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, передают Vesti.kz.

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Стало известно о том, что "Манчестер Сити" собирается усилить оборону 19-летним бразильцем Витором Рейсом, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Витор Рейс пройдет медицинское обследование в ближайшие дни и станет самым дорогим центральным защитником из Бразилии, обогнав Лукаса Бералдо (за последнего ПСЖ выложил 20 миллионов евро "Сан-Паулу").

Отмечается, что "Манчестер Сити" заплатит "Палмейрасу" фиксированную сумму в размере 35 миллионов евро.

Рейс - воспитанник "Палмейраса". 26 июня 2024 года дебютировал в основном составе клуба в матче Серии A против "Форталезы". 1 июля забил свой первый гол за "Палмейрас" в матче против "Коринтианс". Выступал за сборную Бразилии до 17 лет.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" подпишет контракт с защитником сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодиром Хусановым.

Также "горожанам" интересен нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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