Сейчас он лучший в мире! Рэшфорд проводит феноменальный сезон в составе "МЮ"

Автор:
Новости спорта Футбол Англия
Вчера 16:00
©ФК "Манчестер Юнайтед"

С начала нового года в мировом футболе никто не выступает с такой результативностью, которую имеет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Во многом благодаря его индивидуальному перформансу команде Эрика тен Хага удалось здорово проявить себя в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Барселоны" (2:2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущей форме 25-летнего англичанина.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" проводит впечатляющий сезон. В 35 матчах во всех турнирах он наколотил 22 гола и отметился семью ассистами. Особенно стоит отметить его результативность после паузы на ЧМ-2022. С 21 декабря он провел 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи.

На самом деле Рэшфорд провел хороший мундиаль в составе сборной Англии. Но это только с точки зрения результативности, ведь должного внимания от главного тренера Гарета Саутгейта он не получил. Суммарно в пяти матчах ЧМ-2022 он отыграл всего 171 минуту с учетом компенсированного времени (меньше двух полных игр), выйдя в старте лишь в игре группового этапа с Уэльсом (3:0). Именно в этой встрече он оформил дубль, а в противостоянии с Ираном забил, появившись на поле на 71-й минуте.

Получается, что за столь мизерное количество игрового времени Маркус забил три гола своей сборной. Самым обидным для него выдался четвертьфинальный матч с Францией (1:2), в котором Саутгейт выпустил его лишь на 85-й минуте встречи.

Сейчас Рэшфорд проводит самый результативный сезон в карьере по количеству голевых действий за матч. По статистике, за каждую игру он совершает 0,82 голевых действия (гол либо ассист), и таких показателей у него никогда не было. Максимально близкое значение он продемонстрировал в сезоне-2019/2020, когда в 44 матчах забил 22 гола и сделал девять ассистов (0,70 голевых действия за игру).

Кроме того, Маркус повторил свой персональный рекорд по количеству голов за клуб в течение сезона. Сейчас на его счету 22 точных удара и следующий позволит ему обновить личный рекорд. К сравнению, в прошлом сезоне нападающий выступил провальным образом, забив лишь пять голов в 32 встречах. 

В стартовых 14 матчах АПЛ этого сезона он забил всего четырежды, а вот после окончания ЧМ-2022 вернулся на поле куда более дерзким и решительным. Есть версия, что именно ситуация с Саутгейтом на мундиале не на шутку разозлила Рэшфорда. И теперь от его действий страдают все соперники "Юнайтед" во всех турнирах.

Еще один немаловажный фактор прогресса Рэшфорда - отсутствие травм в ходе сезона. В прошлой кампании он пропустил десять игр из-за одной только травмы плеча. Похожая ситуация была в забивном для Маркуса сезоне-2019/2020, когда он 13 игр пропустил из-за травмы спины. Сейчас со здоровьем футболиста все в порядке, и он радует болельщиков своей игрой.

После окончания ЧМ-2022 ни один футболист в Европе не забил столько же мячей, сколько Рэшфорд. Игроки "Манчестер Юнайтед" во всех официальных турнирах этого сезона забили 66 голов и 22 из них, ровно треть, - на счету Маркуса. 

Сейчас "Юнайтед" занимает третье место в таблице АПЛ и продолжает погоню за лидерами. Также команда успешно выступает в Лиге Европы, дошла до 1/8 финала Кубка Англии и вышла в финал Кубка английской лиги. Если вычесть все голевые действия Рэшфорда в сезоне, то манкунианцы не досчитались бы 18 очков и сейчас находились бы на 11-12-й строчке в таблице. 

Главный тренер команды тен Хаг считает, что это еще не пик Рэшфорда, и он способен продолжать расти. Он очень хорош во многих компонентах игры. Маркус способен играть по всему фронту атаки, он может и созидать, и завершать, у него поставленный удар, отличная скорость и высокий уровень дриблинга. Поэтому противостоять ему защитникам, особенно когда он в хорошей форме, - очень проблематично.

Накануне тренер "Барселоны" Хави изначально поставил на позицию правого защитника быстроногого универсала Рональда Араухо, который славится умением "перекрывать кислород" сильным вингерам. В частности, уругвайца называли настоящим кошмаром одного из лидеров "Реала" Винисиуса Жуниора, когда он в нескольких матчах подряд полностью перекрыл бразильца. 

Но тактическая задумка по персональной опеке против Рэшфорда не сработала. Он все равно запутал каталонцев и забил первый гол своей команды, а через несколько минут обыграл соперника и сделал ключевой прострел в штрафную, после которого мяч отскоком от защитника влетел в ворота "Барсы".

В этом сезоне Рэшфорд забивал во всех четырех турнирах, в которых принимал участие. Также не забудем о трех голах на ЧМ-2022. Можно считать, что сейчас Маркус действительно если не на пике, то очень близок к нему. В настоящий момент трудно назвать футболиста, который выступает лучше лидера "Манчестер Юнайтед".

Вполне возможно, что сейчас тренер сборной Англии Саутгейт кусает локти, задумываясь над вопросом: "А как все закончилось бы в Катаре, выпускай я Рэшфорда в старте?". Но на такой вопрос точного ответа никто уже не даст, и не факт, что это что-то бы изменило. 

Маркус вряд ли часто вспоминает свой второй по счету мундиаль. Сейчас у него есть дела поважнее - это борьба за победу в каждом матче в составе "Манчестер Юнайтед", а также погоня за всевозможными титулами в этом сезоне.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"©️

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 23 16 3 4 59-23 51
2 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
3 Манчестер Юнайтед 23 14 4 5 38-28 46
4 Ньюкасл Юнайтед 22 10 11 1 35-13 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 12 3 8 42-35 39
6 Брайтон энд Хов Альбион 21 10 5 6 39-28 35
7 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
10 Челси 22 8 7 7 23-22 31
11 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12 Кристал Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13 Лестер Сити 22 7 3 12 36-38 24
14 Ноттингем Форест 22 6 6 10 17-37 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 22 6 5 11 17-31 23
16 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19-27 20
17 Лидс Юнайтед 22 4 7 11 28-38 19
18 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол АПЛ Лига Европы ЧМ-2022 по футболу Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:30
Англия
Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание
Вчера , 16:21
Англия
Необычный ритуал Романа Абрамовича, или как в "Челси" узнавали об отставке главного тренера
Вчера , 16:00
Англия
Сейчас он лучший в мире! Рэшфорд проводит феноменальный сезон в составе "МЮ"
16 февраля, 07:31
Англия
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и вышел на первое место в АПЛ
15 февраля, 18:50
Англия
Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров?
14 февраля, 09:26
Англия
"Ливерпуль" одержал первую победу в 2023 году
13 февраля, 21:32
Англия
Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года
13 февраля, 17:27
Англия
Главные матчи понедельника: тернистый путь "Барыса" и мерсисайдское дерби
12 февраля, 20:46
Англия
Стивен Джеррард может возглавить клуб АПЛ
11 февраля, 19:01
Англия
Финал клубного чемпионата мира, сражения в Бундеслиге, АПЛ и Лиге 1
© 2008 - 2023 ТОО «EML»