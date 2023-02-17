Автор: Димаш Тулегенов

С начала нового года в мировом футболе никто не выступает с такой результативностью, которую имеет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Во многом благодаря его индивидуальному перформансу команде Эрика тен Хага удалось здорово проявить себя в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Барселоны" (2:2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущей форме 25-летнего англичанина.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" проводит впечатляющий сезон. В 35 матчах во всех турнирах он наколотил 22 гола и отметился семью ассистами. Особенно стоит отметить его результативность после паузы на ЧМ-2022. С 21 декабря он провел 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи.

На самом деле Рэшфорд провел хороший мундиаль в составе сборной Англии. Но это только с точки зрения результативности, ведь должного внимания от главного тренера Гарета Саутгейта он не получил. Суммарно в пяти матчах ЧМ-2022 он отыграл всего 171 минуту с учетом компенсированного времени (меньше двух полных игр), выйдя в старте лишь в игре группового этапа с Уэльсом (3:0). Именно в этой встрече он оформил дубль, а в противостоянии с Ираном забил, появившись на поле на 71-й минуте.

Получается, что за столь мизерное количество игрового времени Маркус забил три гола своей сборной. Самым обидным для него выдался четвертьфинальный матч с Францией (1:2), в котором Саутгейт выпустил его лишь на 85-й минуте встречи.

Сейчас Рэшфорд проводит самый результативный сезон в карьере по количеству голевых действий за матч. По статистике, за каждую игру он совершает 0,82 голевых действия (гол либо ассист), и таких показателей у него никогда не было. Максимально близкое значение он продемонстрировал в сезоне-2019/2020, когда в 44 матчах забил 22 гола и сделал девять ассистов (0,70 голевых действия за игру).

Кроме того, Маркус повторил свой персональный рекорд по количеству голов за клуб в течение сезона. Сейчас на его счету 22 точных удара и следующий позволит ему обновить личный рекорд. К сравнению, в прошлом сезоне нападающий выступил провальным образом, забив лишь пять голов в 32 встречах.

В стартовых 14 матчах АПЛ этого сезона он забил всего четырежды, а вот после окончания ЧМ-2022 вернулся на поле куда более дерзким и решительным. Есть версия, что именно ситуация с Саутгейтом на мундиале не на шутку разозлила Рэшфорда. И теперь от его действий страдают все соперники "Юнайтед" во всех турнирах.

Еще один немаловажный фактор прогресса Рэшфорда - отсутствие травм в ходе сезона. В прошлой кампании он пропустил десять игр из-за одной только травмы плеча. Похожая ситуация была в забивном для Маркуса сезоне-2019/2020, когда он 13 игр пропустил из-за травмы спины. Сейчас со здоровьем футболиста все в порядке, и он радует болельщиков своей игрой.

После окончания ЧМ-2022 ни один футболист в Европе не забил столько же мячей, сколько Рэшфорд. Игроки "Манчестер Юнайтед" во всех официальных турнирах этого сезона забили 66 голов и 22 из них, ровно треть, - на счету Маркуса.

Сейчас "Юнайтед" занимает третье место в таблице АПЛ и продолжает погоню за лидерами. Также команда успешно выступает в Лиге Европы, дошла до 1/8 финала Кубка Англии и вышла в финал Кубка английской лиги. Если вычесть все голевые действия Рэшфорда в сезоне, то манкунианцы не досчитались бы 18 очков и сейчас находились бы на 11-12-й строчке в таблице.

Главный тренер команды тен Хаг считает, что это еще не пик Рэшфорда, и он способен продолжать расти. Он очень хорош во многих компонентах игры. Маркус способен играть по всему фронту атаки, он может и созидать, и завершать, у него поставленный удар, отличная скорость и высокий уровень дриблинга. Поэтому противостоять ему защитникам, особенно когда он в хорошей форме, - очень проблематично.

Накануне тренер "Барселоны" Хави изначально поставил на позицию правого защитника быстроногого универсала Рональда Араухо, который славится умением "перекрывать кислород" сильным вингерам. В частности, уругвайца называли настоящим кошмаром одного из лидеров "Реала" Винисиуса Жуниора, когда он в нескольких матчах подряд полностью перекрыл бразильца.

Но тактическая задумка по персональной опеке против Рэшфорда не сработала. Он все равно запутал каталонцев и забил первый гол своей команды, а через несколько минут обыграл соперника и сделал ключевой прострел в штрафную, после которого мяч отскоком от защитника влетел в ворота "Барсы".

В этом сезоне Рэшфорд забивал во всех четырех турнирах, в которых принимал участие. Также не забудем о трех голах на ЧМ-2022. Можно считать, что сейчас Маркус действительно если не на пике, то очень близок к нему. В настоящий момент трудно назвать футболиста, который выступает лучше лидера "Манчестер Юнайтед".

Вполне возможно, что сейчас тренер сборной Англии Саутгейт кусает локти, задумываясь над вопросом: "А как все закончилось бы в Катаре, выпускай я Рэшфорда в старте?". Но на такой вопрос точного ответа никто уже не даст, и не факт, что это что-то бы изменило.

Маркус вряд ли часто вспоминает свой второй по счету мундиаль. Сейчас у него есть дела поважнее - это борьба за победу в каждом матче в составе "Манчестер Юнайтед", а также погоня за всевозможными титулами в этом сезоне.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"©️