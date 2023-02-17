Лига Европы: "Барселона" едва не проиграла "Манчестер Юнайтед" в матче с автоголом

В футбольной Лиге Европы состоялись первые матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Центральный матч тура прошел в Испании. Местная "Барселона" встречалась с "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 2:2.
Первый тайм команды провели без голов. На 50-й минуте Маркос Алонсо вывел каталонцев вперед. Но уже на 53-й сравнял Маркус Рэшфорд.
На 59-й минуте французский защитник "Барсы" Жюль Кунде забил автогол и вывел МЮ вперед. Но накал страстей сбил бразильский форвард Рафинья, спасший испанцев от поражения.
What a turnaround! 😍#MUFC || #UEL pic.twitter.com/nA1zI38cn5— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2023
INSTANT. RESPONSE! 💥— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2023
⚽️ @MarcusRashford #MUFC || #UEL pic.twitter.com/4GSPVnkelL
В параллельном матче в Амстердаме "Аякс" принимал "Унион" из Германии. Команды не смогли выявить победителя, сыграв в безрезультативную ничью - 0:0.
В Австрии местный "Зальцбург" добился минимальной победы над итальянской "Ромой". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Николас Капальдо на 88-й минуте.
Донецкий "Шахтер" провел домашний матч в Варшаве и обыграл французский "Ренн" со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Дмитрия Крыскова. А перед самым перерывом закрепил успех Артем Бондаренко, пробивший пенальти. Гости отыграли один мяч на 59-й минуте благодаря голу Карла Токо Экамби.
Ответные встречи команды проведут через неделю. Следить за результатами матчей можно здесь.
Реклама